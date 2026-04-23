В Кремле заявили о проведении Европой новой разделительной линии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа снова проводит разделительную линию. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия должна быть готова к этому. Он призвал страну оставаться сильной и достигать своих целей в ходе специальной военной операции (СВО).

«Опять разделительная линия в Европе. Поэтому мы должны быть к этому готовы, мы должны отдавать себе отчет, с кем мы имеем дело», — подчеркнул политик.

Ранее Песков заявил, что военные учения Польши и Франции говорят о возвращении полной конфронтации с Россией. По его словам, Россия видит всплеск милитаризма в Европе, а также наблюдает проявление «достаточной агрессивности» в отношении Москвы.