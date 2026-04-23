В офисе Зеленского рассказали об использовании дронов с ИИ

20:07, 23 апреля 2026

Буданов: Российские военные используют дроны с ИИ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции используют дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует в Telegram «Новости.Live».

По его словам, российские беспилотники способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. При этом Буданов отметил, что Киев также стремится к применению подобных технологий.

«Нужно масштабирование этих технологий. Этого пока нет, но я думаю, что в течение полугода мы это уже увидим», — сказал он.

Ранее начальник разведки артиллерийского дивизиона Вооруженных сил России с позывным Сокол назвал главную проблему в борьбе с украинскими БПЛА. По его словам, наибольшие неприятности доставляет смена частот для управления беспилотниками.

