В Подмосковье запретили продавать бензин несовершеннолетним

Мособлдума запретила продажу бензина и ГСМ несовершеннолетним в Подмосковье

Мособлдума запретила продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) несовершеннолетним в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Причиной запрета продажи бензина для лиц младше 18 лет стали участившиеся аварии с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы.

«Наша главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», — пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Запрет вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Исключение сделали только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения.

«Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь. Их использование разрешено только на специальных спортивных трассах и треках. Однако это не останавливает подростков и их родителей: продажи питбайков растут, а вместе с тем и риск аварий. Усугубляет ситуацию и неприспособленность этой техники к дорожным условиям: у нее нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала», — подчеркивается в сообщении.

В ноябре В Ростовской области предложили продавать бензин и дизтопливо только по паспорту. Прокуратура российского региона пояснила, что на автоматических заправках проверка документов может осуществляться дистанционным способом, посредством имеющихся на АЗС средств аудио- и видеосвязи. Такой запрет мотивируют ограничением продажи топлива несовершеннолетним, которые зачастую заправляют питбайки и кроссовые мотоциклы.