Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 23 апреля 2026Экономика

В Подмосковье запретили продавать бензин несовершеннолетним

Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Мособлдума запретила продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) несовершеннолетним в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Причиной запрета продажи бензина для лиц младше 18 лет стали участившиеся аварии с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы.

«Наша главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», — пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Запрет вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Исключение сделали только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения.

«Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь. Их использование разрешено только на специальных спортивных трассах и треках. Однако это не останавливает подростков и их родителей: продажи питбайков растут, а вместе с тем и риск аварий. Усугубляет ситуацию и неприспособленность этой техники к дорожным условиям: у нее нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала», — подчеркивается в сообщении.

В ноябре В Ростовской области предложили продавать бензин и дизтопливо только по паспорту. Прокуратура российского региона пояснила, что на автоматических заправках проверка документов может осуществляться дистанционным способом, посредством имеющихся на АЗС средств аудио- и видеосвязи. Такой запрет мотивируют ограничением продажи топлива несовершеннолетним, которые зачастую заправляют питбайки и кроссовые мотоциклы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok