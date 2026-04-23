Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 23 апреля 2026Мир

В России отреагировали на новые санкции ЕС

Виктория Кондратьева

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Новые санкции Европейского союза (ЕС) будут безрезультатными, как и предыдущие. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой», — подчеркнул замглавы ведомства.

По его словам, Россия считает эти санкционные ограничения незаконными. Грушко добавил, что реакция Москвы последует после внимательного изучения нового пакета.

23 апреля Евросоюз принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, он направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok