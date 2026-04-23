В России отреагировали на новые санкции ЕС

Замглавы МИД России Грушко: Новые санкции ЕС будут безрезультатными

Новые санкции Европейского союза (ЕС) будут безрезультатными, как и предыдущие. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой», — подчеркнул замглавы ведомства.

По его словам, Россия считает эти санкционные ограничения незаконными. Грушко добавил, что реакция Москвы последует после внимательного изучения нового пакета.

23 апреля Евросоюз принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, он направлен на сокращение возможностей Москвы продолжать боевые действия.