В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

Визитом на Украину принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, хочет напомнить о себе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Этот визит знаменателен тем, что после скандала, видимо, принц Гарри хочет вновь заявить о себе. Он же ушел из семьи», — отметил Карасин.

По словам сенатора, отсвет британской короны очень важен для президента Украины Владимира Зеленского.

«Он же актер. Поэтому тональность музыки и всяких интриг он чувствует особо. Посмотрим, что из этого выйдет. Не хотелось бы, чтобы принц Гарри пытался повторить подвиги [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — заключил он.

Ранее принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду. Он добавил, что ему приятно вернуться в Киев. По его словам, Украина якобы «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы».

Отмечается, что во время двухдневного визита он намерен посетить конференцию по безопасности.

