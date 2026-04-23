Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 23 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

Сенатор Карасин допустил, что визитом в Киев принц Гарри хочет напомнить о себе
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press service of the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine / Reuters

Визитом на Украину принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, хочет напомнить о себе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Этот визит знаменателен тем, что после скандала, видимо, принц Гарри хочет вновь заявить о себе. Он же ушел из семьи», — отметил Карасин.

По словам сенатора, отсвет британской короны очень важен для президента Украины Владимира Зеленского.

«Он же актер. Поэтому тональность музыки и всяких интриг он чувствует особо. Посмотрим, что из этого выйдет. Не хотелось бы, чтобы принц Гарри пытался повторить подвиги [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — заключил он.

Ранее принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду. Он добавил, что ему приятно вернуться в Киев. По его словам, Украина якобы «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы».

Отмечается, что во время двухдневного визита он намерен посетить конференцию по безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok