Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 23 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

Депутат Толмачев: Украина может иметь сколько угодно решений, но Донбасс — РФ
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украина может иметь сколько угодно решений по любым вопросам, но Донбасс — это Россия, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру».

Он напомнил, что ДНР и ЛНР официально входят в состав страны — таково решение жителей этих республик.

«На заявления Киева о решениях, которые удовлетворят в первую очередь украинскую сторону, ответ один: для России в приоритете цели специальной военной операции и ничто иное», — заключил парламентарий.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок. Глава офиса президента подчеркнул, что красная линия проста и всем понятна, и они ничего не планируют отдавать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok