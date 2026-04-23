В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

Депутат Толмачев: Украина может иметь сколько угодно решений, но Донбасс — РФ

Украина может иметь сколько угодно решений по любым вопросам, но Донбасс — это Россия, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру».

Он напомнил, что ДНР и ЛНР официально входят в состав страны — таково решение жителей этих республик.

«На заявления Киева о решениях, которые удовлетворят в первую очередь украинскую сторону, ответ один: для России в приоритете цели специальной военной операции и ничто иное», — заключил парламентарий.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок. Глава офиса президента подчеркнул, что красная линия проста и всем понятна, и они ничего не планируют отдавать.

