Буданов заявил о наличии у Украины решения по Донбассу

Буданов: Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок. Об этом пишет life.ru.

Глава офиса президента подчеркнул, что красная линия проста и всем понятна, и они ничего не планируют отдавать.

«По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей», — отметил он.

Ранее Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина может до сентября находиться под давлением из-за наступления России на фронте и требований США по переговорам.

