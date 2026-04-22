Буданов заявил о наличии у Украины решения по Донбассу

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 23 апреля 2026

Буданов: Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок. Об этом пишет life.ru.

Глава офиса президента подчеркнул, что красная линия проста и всем понятна, и они ничего не планируют отдавать.

«По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей», — отметил он.

Ранее Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина может до сентября находиться под давлением из-за наступления России на фронте и требований США по переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok