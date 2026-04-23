Пилоты российских авиакомпаний пожаловались на попытки лишить их пенсий

Пилоты двух авиакомпаний обратились в Верховый суд с жалобой на занижение стажа

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю Верховного суда Игорю Краснову по делу о жалобе пилотов авиакомпаний AirBridgeCargo и «Волга-Днепр», входящих в одну группу, на попытки лишить их стажа, а значит, досрочных пенсий и социальных страховок. Об этом пишет Baza.

Поводом для обращения в высшую судебную инстанцию стала противоречивая практика по этому делу, что требует формирования единой позиции.

Суть претензий заключается в том, что перевозчики применяли понижающие коэффициенты к фактическому налету часов в случае, если полет идет в увеличенном составе экипажа. В дальнейшем в систему персонифицированного учета передавались уже заниженные данные.

Профсоюз подчеркивает, что никакие федеральные нормы не предусматривают уменьшения фактического полетного времени, однако такая практика позволяет компаниям сэкономить на выплатах.

Суд в Москве занял сторону пилотов AirBridgeCargo, а вот в Ульяновске сотрудникам «Волга-Днепр» в удовлетворении требований отказали, причем решение устояло в апелляции и кассации. По информации издания, глава Верховного суда Игорь Краснов дал поручение разобраться в ситуации.

До февраля 2022 года группа «Волга-Днепр» отвечала примерно за половину всех грузовых авиаперевозок по направлению из России, однако включение в санкционный список сломало бизнес-модель компании. Летом прошлого года основатель группы Алексей Исайкин предположил, что ее вскоре передадут государству. В ноябре Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта AirBridgeCargo на основании заявления перевозчика.