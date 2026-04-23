Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 23 апреля 2026

Пилоты российских авиакомпаний пожаловались на попытки лишить их пенсий

Пилоты двух авиакомпаний обратились в Верховый суд с жалобой на занижение стажа
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю Верховного суда Игорю Краснову по делу о жалобе пилотов авиакомпаний AirBridgeCargo и «Волга-Днепр», входящих в одну группу, на попытки лишить их стажа, а значит, досрочных пенсий и социальных страховок. Об этом пишет Baza.

Поводом для обращения в высшую судебную инстанцию стала противоречивая практика по этому делу, что требует формирования единой позиции.

Суть претензий заключается в том, что перевозчики применяли понижающие коэффициенты к фактическому налету часов в случае, если полет идет в увеличенном составе экипажа. В дальнейшем в систему персонифицированного учета передавались уже заниженные данные.

Профсоюз подчеркивает, что никакие федеральные нормы не предусматривают уменьшения фактического полетного времени, однако такая практика позволяет компаниям сэкономить на выплатах.

Суд в Москве занял сторону пилотов AirBridgeCargo, а вот в Ульяновске сотрудникам «Волга-Днепр» в удовлетворении требований отказали, причем решение устояло в апелляции и кассации. По информации издания, глава Верховного суда Игорь Краснов дал поручение разобраться в ситуации.

До февраля 2022 года группа «Волга-Днепр» отвечала примерно за половину всех грузовых авиаперевозок по направлению из России, однако включение в санкционный список сломало бизнес-модель компании. Летом прошлого года основатель группы Алексей Исайкин предположил, что ее вскоре передадут государству. В ноябре Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта AirBridgeCargo на основании заявления перевозчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok