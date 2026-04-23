Вооруженный ножом ученик задержан в российской школе

СК: В Новом Уренгое охрана остановила ученика с ножом на входе в школу

В Новом Уренгое ученик пришел в школу с ножом, но его остановила охрана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Несовершеннолетний 2013 года рождения пытался пронести нож в учебное заведение, но сработали металлоискатели. Инцидент предотвращен без последствий и пострадавших.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»), выясняются мотивы подростка. Также будет дана правовая оценка действиям администрации школы.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Кемерово арестовал студента Сибирского политехнического техникума за покушение на убийство сокурсника. В ходе конфликта учащийся ударил ножом в шею другого студента.