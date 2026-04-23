Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 23 апреля 2026

Вооруженный ножом ученик задержан в российской школе

СК: В Новом Уренгое охрана остановила ученика с ножом на входе в школу
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новом Уренгое ученик пришел в школу с ножом, но его остановила охрана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Несовершеннолетний 2013 года рождения пытался пронести нож в учебное заведение, но сработали металлоискатели. Инцидент предотвращен без последствий и пострадавших.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»), выясняются мотивы подростка. Также будет дана правовая оценка действиям администрации школы.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Кемерово арестовал студента Сибирского политехнического техникума за покушение на убийство сокурсника. В ходе конфликта учащийся ударил ножом в шею другого студента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok