Врач развеял самые распространенные мифы о бессоннице

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Многие люди неправильно понимают, что такое бессонница, считает анестезиолог Санни Найи. Самые распространенные мифы о бессоннице врач развеял изданию HuffPost.

«Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, будто бессонница — это когда смотришь в потолок и совсем не спишь», — отметил Найи. На самом же деле, по словам врача, о проблемах со сном нужно судить не по количеству часов без сна, а по самочувствию человека на следующий день.

Также Найи добавил, что нельзя назвать бессонницей состояние, когда человек не мог уснуть одну-две ночи. Чтобы заподозрить бессонницу, он посоветовал пользоваться правилом «3–3–3». «Если вы плохо спите три ночи в неделю на протяжении трех месяцев и это влияет на самочувствие днем, то тогда можно говорить о бессоннице», — объяснил врач.

Ранее сомнолог Джордан Бернс рассказал, как быстро уснуть после внезапного пробуждения. Врач посоветовал попробовать дыхательные упражнения и технику «когнитивная перетасовка».

