04:25, 23 апреля 2026

ВС России уничтожили 6 иностранных наемников в боях за Гришино
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Во время боев за поселок Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть иностранных наемников. Об этом сообщил боец 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов в беседе с РИА Новости.

«В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по „полке“ (в лесополосе) сидела двоечка со смежного подразделения. И они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве шести человек», — рассказал Нуриахметов.

Боец подчеркнул, что наемники не говорили на русском или украинском языках. После ликвидации у них были обнаружена натовские шевроны и экипировка западного производства, в том числе американские наемники.

Ранее сообщалось, что группа иностранных наемников Вооруженных сил Украины численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное под Харьковом.

