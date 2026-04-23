Япония ответила на вопрос о военных поставках Украине

Посольство Японии в России: Токио не рассматривает отправку оружия Киеву

Несмотря на решение Японии отменить запрет на экспорт вооружений, она не будет заниматься его экспортом на Украину, которая является участником боевых действий. Об этом сообщило японское посольство в России в письме «Ленте.ру».

Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования (...) Мы считаем, что ситуация на Украине соответствует определению ситуации в «стране, в которой в настоящее время ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта» посольство Японии в России

«Кроме того, следует отметить, что, поскольку Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, Украина не может быть получателем», — подчеркнули в дипломатическим ведомстве.

В посольстве также добавили, что реэкспорт поставленного оружия в третьи страны невозможен без согласия Японии. В том числе это касается и государств, активно участвующих в вооруженных конфликтах.

21 апреля правительство Японии решило отменить запрет на экспорт оружия. Это стало важным пересмотром пацифистской Конституции 1947 года, которую она приняла после поражения во Второй мировой войне. При этом в правительстве Санаэ Такаити подчеркнули, что поставки пойдут только тем странам, которые являются участниками договора о передаче оборонных технологий. В частности, речь идет о США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии.

Как отмечал в беседе с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков, Япония была вынуждена пойти на этот шаг, так как она больше не может положиться на президента США Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что политика Токио не представляет никаких рисков для Москвы и им следует пойти на восстановление диалога.