«Последуют жесткие ответные меры». Япония пересмотрела один из итогов Второй мировой войны. Как это связано с помощью Украине?

CNBC: Отмена Японией запрета на поставки оружия за рубеж связана с Украиной

Решение Японии отменить ограничения на продажу оружия за рубеж — впервые со времен Второй мировой войны — связано со стремлением поддержать страны Запада в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Это происходит на фоне стремления страны противодействовать региональным угрозам безопасности и оказывать поддержку союзникам во время конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине», — отмечается в материале телеканала.

21 апреля правительство Японии решило отменить запрет на экспорт оружия. Это стало важным пересмотром пацифистской конституции Японии 1947 года, которую она приняла после поражения во Второй мировой войне. Как отмечает телеканал CNBC, это решение встретило поддержку со стороны США и стран Европы, которые заинтересованы в военно-техническом сотрудничестве.

Из-за конституционных ограничений Токио запрещалось продавать оружие другим странам. Этот пункт был позже пересмотрен — в марте 2022 года японское правительство фактически разрешило поставлять нелетальные вооружения другим странам под предлогом начала украинского конфликта.

Например, пользуясь этим положением, Япония отправляла Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронежилеты, противогазы и автомобили гражданского назначения

Как пишет газета The New York Times (NYT), японское правительство исключит продажу оружия странам, активно участвующим в вооруженных конфликтах. Однако авторы материала отмечают несколько способов косвенно оказать военную помощь Киеву.

Во-первых, Япония может отменой запрета помочь странам Европы заполнить арсеналы, которые опустели из-за отправки оружия Украине. Эти планы косвенно подтверждают заявления западных чиновников.

«Эти изменения действительно ценны для нас, для Европы и всего [Североатлантического] альянса», — приводит издание слова постоянного представителя Норвегии при НАТО Аниты Нергаард. Кроме того, посол США в Японии Джордж Гласс назвал решение Токио «историческим шагом» к укреплению коллективной обороны, а немецкий дипломат Петра Зигмунд выразила интерес к сотрудничеству в сфере вооружений.

Во-вторых, согласно данным NYT, возможен и сценарий реэкспорта проданной техники и боеприпасов.

В 2023 году Япония разрешила продажу своих систем противовоздушной обороны США, чтобы перенаправить их на Украину, чем могут воспользоваться страны Европы

Почему Япония решила начать поставки оружия?

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков, Япония вынужденно решилась на такой шаг, прежде всего из-за политики президента США Дональда Трампа.

Помимо ставших уже традиционными угроз со стороны Северной Кореи и Китая, возникла проблема ненадежности такого ключевого игрока, как США, ведомого президентом Трампом и его концепцией «Америка прежде всего». Япония понимает, что тяжесть обеспечения безопасности смещается с японо-американского альянса 1960 года на саму себя Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Однако исследователь обратил внимание на то, что Япония столкнется со множеством проблем, перед тем как начать экспортировать оружие в другие страны.

«Это создание законодательной базы, обеспечение финансирования, производство современных вооружений нужного качества и в нужном количестве, решение кадровых вопросов, работа с гражданами страны, которые привыкли видеть послевоенную Японию страной миролюбивой и в военном смысле пассивной», — добавил эксперт.

Кроме того, Казаков напомнил, что сейчас Япония будет отправлять оружие только в те страны, которые подписали соглашение об условиях его использования.

Среди них:

США;

Великобритания;

Франция;

Германия;

Швеция;

Австралия.

Как на решение Японии может отреагировать Россия?

Как указал Казаков, действия Японии могут нести не только угрозы, но и возможности для России.

России необходимо учитывать неизбежность милитаризации Японии и выстраивать с ней прагматичные отношения на базе взаимных интересов в области региональной безопасности Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

«Национальные интересы России и Японии совпадают в том, что военные конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе не выгодны ни одной из стран. Несмотря на депрессивность современных российско-японских отношений, необходимо переходить к позитивной дипломатии особенно в части региональной безопасности», — подчеркнул востоковед.

По его словам, Москва и Токио не представляют друг для друга военной угрозы, поэтому они могли бы пойти на нормализацию отношений через контакты по линии министерств и отмены санкций.

Если Япония сможет поставлять вооружение странам Европейского союза, то она будет это делать. Однако Россия может оказывать воздействие на Японию [чтобы это предотвратить] только в случае улучшения двусторонних отношений Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Эксперт добавил, что у Токио нет альтернативы участию в новой гонке вооружений: «В условиях оборонного роста Китая и Северной Кореи у Японии нет иных способов (...) кроме как рассчитывать на саму себя».

При этом Казаков подчеркнул, что Япония укрепит свои связи с Европой. «Фактически сейчас формируется блок между Японией и странами НАТО, который будет связан обязательствами по общим военным стандартам и нормативам. Поэтому Североатлантический альянс будет обеспечивать Токио рынком сбыта военной техники», — добавил собеседник.

Разумеется, это нельзя назвать «Азиатским НАТО», но интерес к Японии со стороны Североатлантического альянса растет, в том числе и в контексте угроз о возможном выходе США из альянса. Очевидно, что военные блоки меняются с учетом фактора Трампа и реалий ведения современных войн Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

В МИД России раскритиковали Японию за помощь Украине

25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет жесткие меры в отношении Токио за поставки оружия Киеву.

«Любые попытки японского руководства наладить поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься Российской Федерацией как враждебные действия по отношению к нашей стране. И за ними неизбежно последуют жесткие ответные меры», — подчеркнула дипломат.

Также 6 апреля Захарова обвинила Японию во все большем вмешательстве в конфликт на Украине. В частности, она раскритиковала планы Токио помочь Киеву развивать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьезно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, политика Токио «не способствует скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивает боевые действия».