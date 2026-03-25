Японии обещан жесткий ответ России за помощь Украине

Захарова: Россия жестко ответит Японии за поставки оружия Украине

Россия примет жесткие меры в отношении Японии за поставки оружия Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Любые попытки японского руководства наладить поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься Российской Федерацией как враждебные действия по отношению к нашей стране. И за ними неизбежно последуют жесткие ответные меры», — подчеркнула дипломат.

Ранее власти Японии решили принять участие в созданной НАТО программе PUL по поддержке Украины. В ее рамках страна закупит снаряжение американского производства, чтобы затем передать его Киеву.