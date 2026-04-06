Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

Захарова: Япония все больше втягивается в конфликт на Украине, помогая нацистам

Япония все больше втягивается в конфликт на Украине, помогая Киеву развивать дроновые технологии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьезно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией», — сказала она.

По словам дипломата, политика Токио «не способствует скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивает боевые действия».

В марте источники агентства Kyodo сообщили, что Япония рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны страны украинских беспилотников.

Позднее Захарова заявила, что Россия примет жесткие меры в отношении Японии.