Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

18:02, 6 апреля 2026Мир

Захарова: Япония все больше втягивается в конфликт на Украине, помогая нацистам
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Япония все больше втягивается в конфликт на Украине, помогая Киеву развивать дроновые технологии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьезно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией», — сказала она.

По словам дипломата, политика Токио «не способствует скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивает боевые действия».

В марте источники агентства Kyodo сообщили, что Япония рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны страны украинских беспилотников.

Позднее Захарова заявила, что Россия примет жесткие меры в отношении Японии.

