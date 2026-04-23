Заключенный напал на тюремщика в российской колонии

В Архангельской области суд приговорил заключенного за нападение на конвоира

В Архангельской области суд вынес приговор 29-летнему осужденному, который напал на тюремщика прямо в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По совокупности приговоров наказание составит 11 лет колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

По версии следствия, 19 декабря 2025 года осужденный, недовольный законными действиями сотрудника, сопровождавшего его в штрафной изолятор за дисциплинарные нарушения, отказался выполнять законные требования и применил к представителю колонии физическую силу.

