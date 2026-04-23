Звезда «Женского стендапа» предупредила о пишущих от ее имени мошенниках

Юмористка Яровицына заявила, что мошенники создают чаты в Telegram от ее имени

Участница юмористического проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Зоя Яровицына предупредила о мошенниках, пишущих от ее имени. Предостережение она разместила в своем Telegram-канале.

Юмористка опубликовала два скриншота, из которых следует, что аферисты создали в Telegram чат от ее имени. В них злоумышленники, представляясь Яровицыной, предложили пользователям написать им в личные сообщения. Также на изображениях видны сообщения участников чата, которые утверждают, что записались на некую сессию.

«Друзья, это не я! Я не создаю никаких чатов, ничего не продаю и так далее!» — заявила звезда «Женского стендапа». Она попросила подписчиков, которых добавили в подобную группу, отправить жалобу на ее создателей.

Ранее сообщалось, что аккаунт популярного российского блогера Михаила Литвина в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) взломали мошенники. Злоумышленники разместили в описании его профиля ссылку на свои ресурсы и призывали подписчиков блогера перейти по ней.