Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:06, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» предупредила о пишущих от ее имени мошенниках

Юмористка Яровицына заявила, что мошенники создают чаты в Telegram от ее имени
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: pavelostrovski / YouTube

Участница юмористического проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Зоя Яровицына предупредила о мошенниках, пишущих от ее имени. Предостережение она разместила в своем Telegram-канале.

Юмористка опубликовала два скриншота, из которых следует, что аферисты создали в Telegram чат от ее имени. В них злоумышленники, представляясь Яровицыной, предложили пользователям написать им в личные сообщения. Также на изображениях видны сообщения участников чата, которые утверждают, что записались на некую сессию.

«Друзья, это не я! Я не создаю никаких чатов, ничего не продаю и так далее!» — заявила звезда «Женского стендапа». Она попросила подписчиков, которых добавили в подобную группу, отправить жалобу на ее создателей.

Ранее сообщалось, что аккаунт популярного российского блогера Михаила Литвина в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) взломали мошенники. Злоумышленники разместили в описании его профиля ссылку на свои ресурсы и призывали подписчиков блогера перейти по ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok