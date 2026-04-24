Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:24, 24 апреля 2026

44-летняя Наталья Водянова вызвала обсуждение в сети о шестой беременности

Мария Винар

Кадр: @parismatch

Российская супермодель Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) французского издания ParisMatch.

44-летняя манекенщица посетила гала-вечер ювелирного бренда Chaumet. Так, она предстала на публике в белом платье свободного кроя и с завышенной талией. При этом ее образ дополнили жемчужное ожерелье, объемная прическа и небольшая кожаная сумка, ручка которой была выполнена в виде металлического кольца.

Пользователи сети обратили внимание на округлившийся живот знаменитости и начали обсуждать ее предполагаемую беременность в комментариях: «Похоже, она беременна. Если это так, то поздравляю!», «Наталья такая красивая», «Нереальная красотка. Беременность ей к лицу».

В январе сообщалось, что Водянова в мини-юбке посетила показ бренда Dior вместе с мужем-миллиардером Антуаном Арно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok