27 января 2026

Наталья Водянова в мини-юбке с мужем-миллиардером посетила показ Dior

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images for Christian Dior

Российская супермодель Наталья Водянова в откровенном наряде посетила показ бренда Dior в рамках Недели моды в Париже. Видео опубликовано в TikTok-аккаунте журнала Paris Match.

43-летняя манекенщица появилась на шоу в приталенной серой кофте с бантом на талии и глубоким декольте. Также она надела блузку с рюшами, черную мини-юбку и мюли в тон на шпильках.

Водянову сопровождал ее муж — 48-летний французский миллиардер, главный исполнительный директор Christian Dior Антуан Арно.

Известно, что пара зарегистрировала брак 19 сентября 2020 года в мэрии Парижа, ход церемонии контролировала лично мэр города Анн Идальго.

О романе Водяновой с Арно, с которым у модели двое общих детей, стало известно в 2011 году, после ее развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

Ранее в январе 63-летний российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин посетил церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе вместе с 31-летней возлюбленной, моделью Кристиной Романовой.

