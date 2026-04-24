Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
19:51, 24 апреля 2026Культура

Алена Хмельницкая рассказала о работе в магазине

Актриса Алена Хмельницкая работала в магазине одежды после ухода из Ленкома
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о периоде работы в магазине одежды после ухода из театра «Ленком» в 90-е. Об этом она поведала в интервью Антону Привольнову и Марку Лави.

По словам Хмельницкой, молодых артистов в ту эпоху ждало «совершенное безденежье». «Мы окончили в 1992 году, очень многие ушли просто деньги зарабатывать. Ничего не было, сериалы еще не начинались», — сообщила Алена.

В 1994 году артистка покинула театр из-за беременности. «Я ушла рожать старшую дочь Сашу и не вернулась. Потом мне позвонили друзья и говорят: мы вот открываем бутик. 3,5 года просуществовал этот магазинчик», — добавила она.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян восхитилась внешностью актрисы Алены Хмельницкой, которая ранее состояла в браке с Тиграном Кеосаяном.

