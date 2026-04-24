Алена Хмельницкая рассказала о работе в магазине

Актриса Алена Хмельницкая работала в магазине одежды после ухода из Ленкома

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о периоде работы в магазине одежды после ухода из театра «Ленком» в 90-е. Об этом она поведала в интервью Антону Привольнову и Марку Лави.

По словам Хмельницкой, молодых артистов в ту эпоху ждало «совершенное безденежье». «Мы окончили в 1992 году, очень многие ушли просто деньги зарабатывать. Ничего не было, сериалы еще не начинались», — сообщила Алена.

В 1994 году артистка покинула театр из-за беременности. «Я ушла рожать старшую дочь Сашу и не вернулась. Потом мне позвонили друзья и говорят: мы вот открываем бутик. 3,5 года просуществовал этот магазинчик», — добавила она.

