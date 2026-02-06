Симоньян высказалась о внешности бывшей жены Кеосаяна

Маргарита Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна Хмельницкой

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян восхитилась внешностью актрисы Алены Хмельницкой, которая ранее состояла в браке с Тиграном Кеосаяном. Пост появился в ее личном Telegram-канале.

Журналистка опубликовала видео с участием своей свекрови Лауры Кеосаян. В комментариях к ролику одна из подписчиц обратила внимание на сходство женщины с самой Симоньян. «Маргарита, вы очень похожи на нее внешне. И Хмельницкая [бывшая жена Кеосаяна] тоже похожа», — высказалась фанатка.

Симоньян, в свою очередь, ответила на комментарий поклонницы. «Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна», — отреагировала она.

26 сентября 2025 года Симоньян рассказала, что не стало ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который более полугода находился в коме. Незадолго до этого журналистка сообщила, что проходит лечение от рака.

Кеосаян был женат на Хмельницкой с 1993 по 2014 год. В браке у них родились две дочери — Александра и Ксения.

