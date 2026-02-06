Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 6 февраля 2026Ценности

Симоньян высказалась о внешности бывшей жены Кеосаяна

Маргарита Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна Хмельницкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян восхитилась внешностью актрисы Алены Хмельницкой, которая ранее состояла в браке с Тиграном Кеосаяном. Пост появился в ее личном Telegram-канале.

Журналистка опубликовала видео с участием своей свекрови Лауры Кеосаян. В комментариях к ролику одна из подписчиц обратила внимание на сходство женщины с самой Симоньян. «Маргарита, вы очень похожи на нее внешне. И Хмельницкая [бывшая жена Кеосаяна] тоже похожа», — высказалась фанатка.

Материалы по теме:
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

Симоньян, в свою очередь, ответила на комментарий поклонницы. «Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна», — отреагировала она.

26 сентября 2025 года Симоньян рассказала, что не стало ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который более полугода находился в коме. Незадолго до этого журналистка сообщила, что проходит лечение от рака.

Кеосаян был женат на Хмельницкой с 1993 по 2014 год. В браке у них родились две дочери — Александра и Ксения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане вручили ноту протеста послу России из-за слов российского чиновника

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    ВСУ атаковали регион России эскадрильей беспилотников

    Звезда «Папиных дочек» назвала дурачком Юру Борисова

    Автомобилистам напомнили о штрафе за просроченные права

    Футболистки Литвы и Эстонии получили технические поражения за отказ играть с белорусками

    Бывший принц Эндрю привел отправленную ему Эпштейном девушку на чай в Букингемский дворец

    Мать-одиночка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила

    Многоэтажки в Москве стали выше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok