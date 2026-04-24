16:36, 24 апреля 2026Мир

Американским войскам в Иране приказали действовать с «максимальной жестокостью»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Marine Corps / Handout via Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет приказывал армии США жестко действовать во время боевых действий в Иране. Об этом он рассказал на брифинге, его цитирует газета The New York Times.

На вопрос журналистов, испытывал ли Хегсет прилив адреналина, когда отдавал приказ бомбить Иран, глава оборонного ведомства ответил, что его работа заключалась в обеспечении того, чтобы американские войска действовали с «максимальной жестокостью».

Ранее источники телеканала CNN рассказали, что целью новых возможных ударов США по Ирану в случае прекращения перемирия могут стать отдельные иранские военные лидеры.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

