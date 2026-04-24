16:34, 24 апреля 2026Мир

Министр войны США потребовал Нобелевскую премию мира для американской армии

Хегсет: Армия США должна получать Нобелевскую премию мира каждый год
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Армия Соединенных Штатов Америки должна получать Нобелевскую премию мира каждый год. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, сообщает The New York Times (NYT).

«Единственный институт, который должен получать Нобелевскую премию мира каждый год, — это Вооруженные силы Соединенных Штатов», — сказал он.

По словам шефа Пентагона, ВС США являются гарантом безопасности не только Соединенных Штатов, но и множества людей в мире.

Как отмечает издание, он сказал это сразу после того, как упомянул о важности применения «максимального насилия» в отношении противников.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не намерены в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Министр добавил, что европейским лидерам стоило бы активнее участвовать в практических операциях, образно призвав их «садиться в лодки».

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Британец сделал заявление о лишении его гражданства из-за связей с Россией

    Все новости
