Командир танка «Пуля»: ВСУ допустили ошибку на константиновском направлении

Танкисты «Южной» группировки войск Армии России уничтожили технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении, так как умело воспользовались грубой ошибкой противника. Об этом рассказал командир танка с позывным «Пуля», передает РИА Новости.

«ВСУ попытались накатом зайти на позиции сразу на нескольких бронемашинах. Это была грубая ошибка (...) Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав», — рассказал танкист.

Военный добавил, что местоположение украинских войск и их передвижение было получено за счет данных от операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны у Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, после взятия Гришино российские войска развили наступление на западе и севере от населенного пункта. Из-за этого украинское командование было вынуждено оттянуть силы ко второй линии обороны.