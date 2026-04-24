08:43, 24 апреля 2026

Командир танка «Пуля»: ВСУ допустили ошибку на константиновском направлении
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Танкисты «Южной» группировки войск Армии России уничтожили технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении, так как умело воспользовались грубой ошибкой противника. Об этом рассказал командир танка с позывным «Пуля», передает РИА Новости.

«ВСУ попытались накатом зайти на позиции сразу на нескольких бронемашинах. Это была грубая ошибка (...) Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав», — рассказал танкист.

Военный добавил, что местоположение украинских войск и их передвижение было получено за счет данных от операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны у Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, после взятия Гришино российские войска развили наступление на западе и севере от населенного пункта. Из-за этого украинское командование было вынуждено оттянуть силы ко второй линии обороны.

    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников Роскомнадзора

    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    ФСБ сообщила о количестве предотвращенных нападений на школы в России

    Заболевшая раком ведущая рассказала о проблемах из-за лечения

    Бьюти-блогерша пожаловалась на растущую бороду со словами «мне стыдно»

    Т-90М сочли самым продвинутым танком в мире

    В Москве пройдет фестиваль психопросвещения

    Российские неоязычники открестились от молящегося идолу участника СВО

    ФСБ сообщила об угрозах сотрудникам Роскомнадзора и их семьям

    Изнасиловавшие женщину на пляже мигранты пинали ее и плевали на нее в процессе

    Все новости
