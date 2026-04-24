Богачи купили рекордно дорогие квартиры

Sminex: Цена квадратного метра в сделках с элитным жильем достигла 2,7 млн руб.

По итогам первого квартала 2026 года на рынке элитной недвижимости был зафиксирован новый рекорд — покупатели приобретали самые дорогие квартиры за всю историю наблюдений. Медианная цена квадратного метра в сделках составила 2,7 миллиона рублей, рассказал «Ленте.ру» девелопер Sminex.

Значение индекса стоимости элитной недвижимости компании впервые достигло 3 миллионов рублей. Индекс рассчитывается совместно с инвестиционным холдингом «Финам». Это среднее арифметическое значение между ценой квадратного метра, заявленной девелоперами, и ценой в сделках, зарегистрированных Росреестром. Аналитики использовали в расчетах 47 домов со стоимостью квадратного метра от 1,5 миллиона рублей.

В сравнении с четвертым кварталом 2025 года индекс вырос на 5,4 процента. Всего в первом квартале 2026 года покупатели приобрели 91 лот, в том числе шесть пентхаусов. Средняя площадь в сделках составила 140 квадратных метров против 133 квадратных метров в предыдущем периоде.

«Предложение на элитном рынке ограничено, поэтому за продукт экстра-класса покупатели готовы платить больше. Например, за первый квартал на рынке приобрели два пентхауса с беспрецедентной ценой квадратного метра в семь миллионов рублей», — прокомментировал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

В компании добавили, что за год индекс стоимости элитной недвижимости вырос на 14,3 процента, за 5 лет — на 155 процентов.

Ранее сообщалось, что самым дорогим и редким жильем с видом на Кремль являются пентхаусы со стоимостью в среднем 2,3 миллиарда рублей.