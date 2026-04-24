16:49, 24 апреля 2026

Британец сделал заявление о лишении его гражданства из-за связей с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Бывший сотрудник британской полиции Марк Буллен, переехавший в Россию, что не понимает, за что его лишили гражданства Соединенного королевства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Я знаю столько же, сколько вы. Я ничего об этом не знаю. Ошибка ли это? Перепутали ли меня с кем-то? Я не знаю», — сказал он.

Буллен также задался вопросом, является ли шаг властей Великобритании предупредительным выстрелом для других британцев, живущих в России. Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге проживает много британцев.

Он подчеркнул, что не является ни для кого угрозой и считает такие заявления нелепыми. Комментируя письмо, в котором ему сообщили, что лишают его гражданства «ради общественного блага», Буллен отметил, что дважды становился полицейским года и никогда не имел проблем с законом.

Ранее стало известно, что Буллен лишился гражданства из-за связи с Россией. Решение о лишении Буллена гражданства принял глава британского МВД Шабан Махмуд, объяснив такой шаг интересами нацбезопасности.

