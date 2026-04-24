14:36, 24 апреля 2026Наука и техника

Apple выпустит кривой iPhone

MacRumors: Apple выпустит iPhone 20 с искривленным экраном от Samsung
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple представит смартфон с кривым по краям экраном. Об этом сообщает издание MacRumors.

По информации инсайдеров, американская компания обратилась к Samsung, чтобы заказать партию экранов Micro-Curved. Передняя панель будет немного искривляться на углах — при этом OLED-дисплеи на их основе будут тоньше и ярче существующих моделей. Samsung является одним из главных поставщиков дисплеев для iPhone.

В материале говорится, что Apple намерена внедрить подобный экран в 2027 году, то есть приурочить выпуск смартфона с изогнутым дисплеем к 20-летию со дня выхода первого iPhone. Телефон, имеющий экран с кривыми краями, более удобно держать в руке, чем аппарат с плоскими гранями. «Это также может предотвратить искажение содержимого контента на экране по краям», — заметили журналисты.

При этом Apple не хочет, чтобы ее смартфоны были похожи на аппараты Samsung прошлых лет. Подобные имели «экраны-водопады» — их назвали так из-за сильного изгиба по краям. Согласно предыдущим слухам, Apple также намерена представить юбилейный iPhone, корпус которого будет преимущественно состоять из стекла.

В конце апреля Apple выпустила срочное обновление для пользователей iPhone и других гаджетов. Апдейты iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8 в том числе исправили уязвимость, которую использовало ФБР для слежки.

