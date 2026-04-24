Все iPhone призвали немедленно обновить

07:30, 24 апреля 2026

Apple призвала обновить все iPhone, чтобы устранить опасную уязвимость
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple выпустила срочное обновление для пользователей iPhone и других гаджетов. На это обратило внимание издание Forbes.

В конце апреля компания Apple представила обновления для актуальных смартфонов и прочих устройств. Пользователи новых iPhone получили доступ к iOS 26.4.2, старых — iOS 18.7.8. IT-гигант настоятельно рекомендовал обновить устройства до новых версий операционных систем (ОС) ради безопасности.

Как стало известно авторам журнала, апгрейд устранил уязвимость CVE-2026-28950. Ее, в том числе, использовало Федеральное бюро расследований (ФБР) США для чтения входящих сообщений на смартфоне одного из подозреваемых. Уточняется, что уязвимость давала доступ к пуш-уведомлениям, в которых содержалась конфиденциальная информация.

Также Apple представила iPadOS 26.4.2 и iPadOS 18.7.8 — версии ОС для планшетов iPad. «Исправление, доступное в новых версиях iOS, может показаться довольно безобидным, но Apple считает проблему серьезной. Поэтому вам следует обновить свой iPhone прямо сейчас», — заключили журналисты.

Ранее журналисты ВGR посоветовали пользователям тщательно выбирать USB-розетки для зарядки смартфонов. Также они предостерегли от подключения телефонов к USB в общественных местах.

