Дачников призвали обрезать одну вещь

Дачникам посоветовали провести весеннюю обрезку деревьев

В конце марта — начале апреля хорошо проводить санитарную и формирующую обрезку деревьев. Об этом сообщили агрономы ГБУ «Озеленение» Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и эксперты столичного портала потребителя.

Весенняя обрезка стимулирует рост и помогает поддерживать гармоничную здоровую крону. Заниматься этим необходимо до начала сокодвижения, отметили специалисты.

Также важно провести уборку территории. Начать стоит с поломанных веток и крупногабаритного мусора, чтобы ничто не мешало проведению других работ. После этого лучше убрать прошлогоднюю листву, очистить стволы деревьев от мха и лишайников, а также навести порядок в теплицах.

Также важно не забыть о первой профилактической обработке сада от болезней и вредителей. Делать это можно при температуре от плюс восьми до плюс 12 градусов, но обязательно до того, как распустятся почки.

Ранее дачникам посоветовали использовать нетканые укрывные материалы для защиты саженцев от весенних заморозков. Подойдут спанбонд, лутрасил и агроволокно, а также полиэтиленовая пленка. Этот материал лучше всего использовать только на дугах с обязательным проветриванием.