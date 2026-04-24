Девочка пожаловалась на боль в животе и внезапно родила в туалете

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:45, 24 апреля 2026

В Индии девочка пожаловалась на боль в животе и родила в туалете больницы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: mohadese marvi / Unsplash

В Индии тринадцатилетняя девочка пожаловалась на боль в животе и внезапно родила прямо в туалете больницы. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Несовершеннолетняя жаловалась на острую боль в животе, и родители отвезли ее в клинику. Там, в уборной, девочка неожиданно родила. Младенца поместили под наблюдение врачей, а о случившемся уведомили службы опеки.

Выяснилось, что девочка более года состояла в близких отношениях с 19-летним молодым человеком. Отмечается, что ни она, ни ее возлюбленный не пожелали взять на себя заботу о младенце. Его определили в приют, в настоящее время он ожидает усыновления. В отношении юноши возбуждено дело за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее в штате Уттар-Прадеш четырех мужчин задержали за изнасилование 15-летней школьницы. Утверждается, что к моменту инцидента девушка на протяжении полугода общалась с 22-летним молодым человеком и находилась с ним в отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok