Девочка пожаловалась на боль в животе и внезапно родила в туалете

В Индии тринадцатилетняя девочка пожаловалась на боль в животе и внезапно родила прямо в туалете больницы. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Несовершеннолетняя жаловалась на острую боль в животе, и родители отвезли ее в клинику. Там, в уборной, девочка неожиданно родила. Младенца поместили под наблюдение врачей, а о случившемся уведомили службы опеки.

Выяснилось, что девочка более года состояла в близких отношениях с 19-летним молодым человеком. Отмечается, что ни она, ни ее возлюбленный не пожелали взять на себя заботу о младенце. Его определили в приют, в настоящее время он ожидает усыновления. В отношении юноши возбуждено дело за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее в штате Уттар-Прадеш четырех мужчин задержали за изнасилование 15-летней школьницы. Утверждается, что к моменту инцидента девушка на протяжении полугода общалась с 22-летним молодым человеком и находилась с ним в отношениях.