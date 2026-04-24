Девушка сделала татуировку на Бали и осталась с химическим ожогом на всю жизнь

Мать рассказала об ожоге от временной татуировки у дочери после отдыха на Бали

Девушка сделала татуировку во время отдыха на курорте Бали в Индонезии и осталась с химическим ожогом на всю жизнь. Об этом пишет издание Daily Star.

Об истории рассказала ее мать в группе австралийских туристов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она поспешила предостеречь соотечественников от временных татуировок хной на острове, так как у дочери после нее появился ожог, который не сходит долгое время. Также она поделилась кадрами, на которых черный цвет краски уже сошел. На них видно, что на коже остались красные волдыри.

Известно, что в настоящее время девушка проходит курс лечения и применяет гормональный крем. По словам ее матери, ситуация медленно идет к улучшению. «Есть опасение, что рубцы останутся на руке на долгое время, а может, и на всю жизнь. Мы говорили о том, чтобы не покупать поддельные духи и косметику, потому что не знаем, что в них содержится, но, очевидно, мне следовало добавить в этот список временные татуировки и хну», — заключила родственница пострадавшей.

Ранее несовершеннолетние туристы из Австралии сделали временные тату черной хной на Бали и получили химические ожоги кожи. Поначалу дети ни на что не жаловались, проблемы начались после возвращения в Австралию. Краска быстро сошла, а на коже появились красные зудящие рубцы.