Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:38, 24 апреля 2026

Девушка сделала татуировку на Бали и осталась с химическим ожогом на всю жизнь

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Девушка сделала татуировку во время отдыха на курорте Бали в Индонезии и осталась с химическим ожогом на всю жизнь. Об этом пишет издание Daily Star.

Об истории рассказала ее мать в группе австралийских туристов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она поспешила предостеречь соотечественников от временных татуировок хной на острове, так как у дочери после нее появился ожог, который не сходит долгое время. Также она поделилась кадрами, на которых черный цвет краски уже сошел. На них видно, что на коже остались красные волдыри.

Известно, что в настоящее время девушка проходит курс лечения и применяет гормональный крем. По словам ее матери, ситуация медленно идет к улучшению. «Есть опасение, что рубцы останутся на руке на долгое время, а может, и на всю жизнь. Мы говорили о том, чтобы не покупать поддельные духи и косметику, потому что не знаем, что в них содержится, но, очевидно, мне следовало добавить в этот список временные татуировки и хну», — заключила родственница пострадавшей.

Ранее несовершеннолетние туристы из Австралии сделали временные тату черной хной на Бали и получили химические ожоги кожи. Поначалу дети ни на что не жаловались, проблемы начались после возвращения в Австралию. Краска быстро сошла, а на коже появились красные зудящие рубцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

    Стартовую площадку российского «Союза» уничтожили на европейском космодроме. Мощный взрыв попал на видео

    Лавров раскрыл одну особенность диалога США с Россией

    Пассажир пнул члена экипажа и укусил попутчика в самолете

    Ушедший из России автопроизводитель распродает активы ради собственного спасения

    «Сообразительный» отстрелялся из шестиствольной АК-630

    В Анапе к 2031 году построят мегакурорт за 60 миллиардов рублей

    Польша подняла в воздух истребители из-за российских самолетов

    Футболист сборной России рассказал о купленной за миллион рублей картине

    Раскрыты новые преступления сбежавшей экс-зампреда российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok