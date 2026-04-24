18:38, 24 апреля 2026

Дикая обезьяна помешала разминированию Ормузского пролива

Американский военный моряк не доплыл до Ормузского пролива из-за дикой обезьяны
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Navy Petty Officer 2nd Class Tristin Barth

В Таиланде длиннохвостая макака поцарапала американского военного моряка, направлявшегося в Ормузский пролив в составе экипажа тральщика для разминирования. Из-за этого его пришлось эвакуировать в Японию, сообщает The Independent.

Контакт с агрессивным диким приматом помешал электротехнику с корабля USS Chief доплыть до цели. Его экстренно сняли с боевого задания во время остановки на Пхукете и отправили на базу Седьмого флота в японском городе Сасебо для медицинского обследования и лечения.

Хотя пострадавший выбыл из экипажа из-за укуса или царапины, его сослуживцы продолжили путь к проливу. «Странная хрень иногда случается», — прокомментировало происшествие командование. Военные подчеркнули, что ситуация с обезьяной никак не повлияла на выполнение боевой задачи. Американские официальные лица заявляют, что на разминирование пролива может уйти до шести месяцев.

Обезьяны в Таиланде, особенно макаки, часто царапают и кусают людей, что опасно из-за риска заражения вирусом герпеса B, смертельным для человека.

Ранее сообщалось, что в Дели, Индия, обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка. Она напала на мужчину, когда тот зашел в ее вольер убраться.

