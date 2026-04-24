ДТП парализовало Киевское шоссе

На Киевском шоссе авария затруднила проезд для транспорта

На Киевском шоссе в Москве автомобильная авария затруднила проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 23-м километре Киевского шоссе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону центра затруднено. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее в Москве на МКАД произошло серьезное ДТП с участием иномарок. Авария случилась на внутренней стороне 22-го километра МКАД.