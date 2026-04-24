Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:12, 24 апреля 2026

Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

Экономист Зубец: Санкции против РФ — это возможность заработка для чиновников ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images

Cанкционная политика против России играет для Евросоюза не только политическую роль. Речь идет также о способе объединения стран внутри союза и перераспределения крупных финансовых потоков. Такое мнение выразил экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что ранее объединяющей темой для Европы была экологическая повестка, однако сейчас она утратила прежнее значение. На первый план, по его словам, вышла тема России и санкции против нее.

«И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз — это состояние России, с одной стороны», — заявил он.

Зубец также обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Он отметил, что значительная часть средств, которые направляются на поддержку Украины, в итоге возвращается в экономику самих европейских стран, в том числе через оборонные заказы.

По словам эксперта, подобные механизмы позволяют не только сохранять политическое единство, но и распределять крупные бюджеты внутри ЕС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Европа, вводя санкции против России, делает хуже только себе.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok