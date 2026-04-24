Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

Экономист Зубец: Санкции против РФ — это возможность заработка для чиновников ЕС

Cанкционная политика против России играет для Евросоюза не только политическую роль. Речь идет также о способе объединения стран внутри союза и перераспределения крупных финансовых потоков. Такое мнение выразил экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что ранее объединяющей темой для Европы была экологическая повестка, однако сейчас она утратила прежнее значение. На первый план, по его словам, вышла тема России и санкции против нее.

«И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз — это состояние России, с одной стороны», — заявил он.

Зубец также обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Он отметил, что значительная часть средств, которые направляются на поддержку Украины, в итоге возвращается в экономику самих европейских стран, в том числе через оборонные заказы.

По словам эксперта, подобные механизмы позволяют не только сохранять политическое единство, но и распределять крупные бюджеты внутри ЕС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Европа, вводя санкции против России, делает хуже только себе.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия.