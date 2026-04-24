Самая красивая знаменитость года в прозрачном платье вышла на красную дорожку

Актриса Энн Хэтэуэй в откровенном платье пришла на показ фильма «Мать Мария»

Американская актриса Энн Хэтэуэй в откровенном образе вышла на красную дорожку. Кадры появились на сайте Daily Mail.

43-летняя артистка, которую журнал People назвал самой красивой знаменитостью 2026 года, пришла на премьеру фильма «Мать Мария».

Для данного случая она выбрала черное макси-платье с прозрачным верхом, выразительными рукавами и длинной плиссированной юбкой. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Ранее в апреле самая красивая знаменитость года в откровенном корсете появилась на публике. Энн Хэтэуэй была в темно-синем бархатном наряде люксового бренда Versace.