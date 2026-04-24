05:49, 24 апреля 2026Россия

Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Губернатор Слюсарь: Ночью ВСУ попытались ударить по Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
В ночь на 24 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в городе Каменск-Шахтинский», — написал чиновник. Он подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует, в дальнейшем она будет уточняться.

В ночь на 23 апреля атаке подверглись десять регионов России, среди которых Крым, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области.

