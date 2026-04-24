Испанские военные сбросили с самолета внедорожник за полмиллиона евро

Испанские военные разбили броневик VAMTAC за 600 тысяч евро при десантировании

Бронеавтомобиль VAMTAC стоимостью около 600 тысяч евро полностью уничтожили в ходе учений вооруженных сил Испании. Об этом пишет газета 20minutos со ссылкой на видео в соцсетях.

На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как парашюты не выдержали веса техники в ходе десантирования. Машина сорвалась, вращаясь рухнула на землю, а раскрывшиеся парашюты остались в воздухе. Инцидент произошел с бронемашиной сухопутных войск во время десантирования воздушно-десантной бригады.

