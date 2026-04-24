12:52, 24 апреля 2026

Испанские военные сбросили с самолета внедорожник за полмиллиона евро

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Multinational Corps Northeast / wikipedia

Бронеавтомобиль VAMTAC стоимостью около 600 тысяч евро полностью уничтожили в ходе учений вооруженных сил Испании. Об этом пишет газета 20minutos со ссылкой на видео в соцсетях.

На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как парашюты не выдержали веса техники в ходе десантирования. Машина сорвалась, вращаясь рухнула на землю, а раскрывшиеся парашюты остались в воздухе. Инцидент произошел с бронемашиной сухопутных войск во время десантирования воздушно-десантной бригады.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне подготовили перечень мер против союзников по НАТО, не поддержавших США в конфликте с Ираном. Среди предложенных шагов — приостановка участия Испании в НАТО, а также ограничение допуска «проблемных» стран к важным или престижным должностям в альянсе.

