Каллас не поняла США

Каллас заявила, что не понимает критику США в адрес ЕС из-за Ормузского пролива

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призналась, что не понимает критику американской стороны в адрес Брюсселя по ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда у нас были контакты с американскими партнерами, их запросы к нам фактически совпадали с тем, что мы можем предложить после прекращения боевых действий: разминирование, сопровождение судов и все то, что мы уже обсуждали. Поэтому я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы», — заявила главный евродипломат.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона с союзниками, отказавшимися помочь во время операции «Эпическая ярость» и блокады Ормузского пролива, не будут прежними.

Также американский лидер заявлял, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки альянса военной операции США против Ирана. Кроме того, он добавил, что всегда считал военный блок «бумажным тигром». По словам главы Белого дома, президент России Владимир Путин «тоже это знает».