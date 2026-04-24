15:14, 24 апреля 2026

Киркоров назвал тупостью запрет Balenciaga на шопинг из-за его поддержки Путина

Карина Черных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал тупостью запрет французского люксового бренда Balenciaga на шопинг из-за его поддержки президента России Владимира Путина. Свое мнение о ситуации он высказал в беседе со стилистом Алеко Надиряном.

Киркоров заявил, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия внес его в черный список. «Я ничего не могу купить. Это тупо», — посетовал он.

По мнению артиста, марка находится в очень глупом положении, поскольку ему безразличен запрет. «Они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Почему я должен себе отказывать в этом? Меня, наоборот, это раззадоривает. Мы найдем обходные пути. Мы же русские!» — подчеркнул знаменитость.

В декабре 2023 года сообщалось, что стилисту Киркорова позвонили из бутика марки в Монако и предупредили, что больше не смогут обслуживать его, поскольку он остался в России и поддерживает нынешний режим и Путина. По словам артиста, он не смог приобрести сумку в магазине Balenciaga во время шопинга в Дубае, поскольку касса выдала запрет на продажу.

