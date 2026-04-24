Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 24 апреля 2026

Коллега Жириновского рассказал о сожженных основателем ЛДПР брюках будущего доктора наук

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский сжег брюки будущему доктору исторических наук, а позднее — советнику политика по международным вопросам Геннадию Авдееву. Эту историю рассказал коллега политика, депутат Госдумы Ярослав Нилов, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По словам Нилова, Жириновский учился с Авдеевым в институте стран Азии и Африки. Они также жили в одной комнате общежития.

Коллега основателя партии рассказал, что в один из вечеров Авдеев готовился к экзамену, однако свет от горевшей в комнате лампы мешал Жириновскому спать. Тогда будущий политик набросил на лампу брюки своего соседа, из-за чего те сгорели.

«Ну, студенты, денег не было, конечно, это был определенный урон, определенное расстройство у Геннадия Петровича [Авдеева]. Но, потом много-много лет с юмором и Авдеев, и Жириновский эту историю вспоминали», — отметил Нилов.

По его словам, из-за этого случая Жириновский на протяжении всей своей жизни дарил Авдееву одежду — костюмы, галстуки, ботинки, шубы и дубленки.

Ранее сослуживец Жириновского Михаил Дунец рассказал о его ежедневных звонках в армии по сломанному телефону. Политик якобы в шутку требовал подать машину к подъезду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok