Центробанк снизил курс рубля

Курсы доллара и евро от Банка России поднялись выше 75 и 88 рублей

Официальный курс рубля от Банка России на выходные снизился по отношению к основным валютам. Доллар поднялся до 75,53 рубля, а евро — до 88,28 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Последние три дня курс доллара оставался ниже 75 рублей, а евро — ниже 88 рублей. На валютный рынок влияло ожидание заседания Центробанка по ключевой ставке.

Однако решение регулятора снизить ее только до 14,5 процента годовых, а также комментарии о том, что вариант с ускорением смягчения даже не рассматривался, разочаровали инвесторов. Индекс Мосбиржи потерял почти 50 пунктов, опустившись до 2 729 пункта, а индекс государственных облигаций RGBI ушел ниже 120 пунктов.

Центробанк объяснил свои действия существенно усилившимися проинфляционными рисками, что связано, в том числе с возможностью увеличения расходов бюджета, что усилит давление на рубль.

Также с мая Минфин возобновляет действие бюджетного правила, что с учетом роста нефтегазовых доходов бюджета означает закупку юаней и, соответственно, больший спрос, что также должно ослабить рубль.