09:50, 24 апреля 2026

Politico: Лидеры ЕС лишились прикрытия Орбана по вопросу Украины
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) признали, что многие лидеры стран использовали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прикрытие для утаивания реального отношения к ряду вопросов, касающихся Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что после его ухода иллюзия европейского единства рассеялась. «Лидеры, выступающие против Украины, больше не могут прикрываться позицией Орбана» — заявил чиновник ЕС, участвовавший в последнем саммите объединения.

До этого многие представители европейских стран могли не выражать свое реальное мнение, демонстрируя мнимый консенсус в борьбе против позиции венгерского премьера.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил, что без Орбана европейские лидеры столкнутся с необходимостью проявлять самостоятельность и открыто заявлять о своем несогласии. Теперь им придется делать это публично подчеркнул политик.

Ранее кипрское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении послами 20-го пакета санкций против России и выделении средств Киеву. Ожидается, что в течение суток решение утвердят главы министерств иностранных дел стран Евросоюза по письменной процедуре.

Венгрия и Словакия сняли вето с инициативы по выделению кредита, однако обе страны подтвердили отказ от участия в этой программе.

