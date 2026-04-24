13:17, 24 апреля 2026

Малышева рассказала о работе с Пимановым и назвала его настоящим другом

Врач Елена Малышева назвала ведущего Алексея Пиманова настоящим другом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач Елена Малышева назвала телеведущего Алексея Пиманова, которого не стало на 65-м году жизни, настоящим другом. В посте, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), она также рассказала о работе с журналистом.

По словам Малышевой, они с ведущим познакомились в 1997 году. «Именно с ним мы восстановили и вернули в эфир знаменитую программу "Здоровье". А потом вместе сделали программу "Жить здорово!"», — написала она.

Пиманов верил в любовь и дружбу, добавила Малышева. «Он всегда был настоящим другом, которому можно было позвонить в любое время суток. И встретиться», — отметила она.

Медик также назвала смерть телеведущего внезапной и прокомментировала ее словами «я плачу и не верю».

Ранее вдова Пиманова Ольга Погодина назвала причину его смерти. По ее словам, у телеведущего произошел острый инфаркт.

О том, что Пиманова не стало, сообщалось вечером 23 апреля. Об этом заявил Первый канал.

