Минздрав заявил о чрезмерном потреблении сахара россиянами

13:15, 24 апреля 2026Россия

Глава Минздрава Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России
Майя Назарова

Фото: Nailya Yakubova / Shutterstock / Fotodom

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко выступил на Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия в Саранске.

Министр отметил, что объем потребления сахара в России в четыре раза выше нормы, а соли — в два с половиной раза.

До этого Мурашко докладывал, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения. Он подчеркивал, что специалисты Центра эндокринологии включились в борьбу с проблемой.

Ранее руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея № 73 Людмила Сумина допускала, что ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Она посоветовала родителям подбадривать российских подростков перед судьбоносными этапами.

    Последние новости

    Каллас сделала заявление о пересмотре «красных линий» в отношении России

    Похудевший ради возлюбленной Сергей Бурунов показал фигуру в спортзале

    Женщинам раскрыли формулу расчета нормы белка в пожилом возрасте

    Просивший о господдержке застройщик заявил об убытке

    Банк России снизил ключевую ставку

    На МКАД перевернулся грузовик

    Названа возможная цель учений Польши и Франции с отработкой ударов по России

    Ссора в российском баре закончилась стрельбой

    Захарова высказалась о присуждении Зеленскому премии «Четыре свободы»

    Перечислены использовавшие Орбана в роли громоотвода страны ЕС

    Все новости
