Минздрав заявил о чрезмерном потреблении сахара россиянами

Глава Минздрава Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко выступил на Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия в Саранске.

Министр отметил, что объем потребления сахара в России в четыре раза выше нормы, а соли — в два с половиной раза.

До этого Мурашко докладывал, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения. Он подчеркивал, что специалисты Центра эндокринологии включились в борьбу с проблемой.

Ранее руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея № 73 Людмила Сумина допускала, что ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Она посоветовала родителям подбадривать российских подростков перед судьбоносными этапами.