Москвичей позвали забрать животных из приютов на фестивале WOOF 25-26 апреля

На территории Хлебозавода в Москве 25-26 апреля уже в 14-й раз состоится благотворительный фестиваль WOOF, где можно будет забрать животных домой, рассказали организаторы «Ленте.ру».

На фестивале будут представлены более 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью семей. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.

Гостей фестиваля ждут также розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет, пункт сбора помощи для животных из приютов (корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства), творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.

Для того чтобы забрать животное, нужен будет паспорт: они передаются только по договору ответственного содержания.

Отмечается, что с 2016 года фонд «Ника» провел в Москве уже 13 фестивалей, а также масштабные мероприятия в других городах, благодаря которым более 2800 животных нашли дом. Только в Москве благодаря 13 прошедшим фестивалям семью обрели 1628 питомца. «Фестиваль WOOF — это мостик между приютом и домом. И сегодня, глядя на то, как меняется отношение людей к приютским животным, мы чувствуем огромную поддержку и желание продолжать начатое», — подчеркивает президент фонда «Ника» Вера Митина.

Фестиваль пройдет в помещении «Бойлерная» и будет работать оба дня с 11:00 до 19:00.

