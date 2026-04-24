Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:48, 24 апреля 2026

Москвичей позвали забрать животных из приютов на фестивале

Москвичей позвали забрать животных из приютов на фестивале WOOF 25-26 апреля
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: приют Getdog

На территории Хлебозавода в Москве 25-26 апреля уже в 14-й раз состоится благотворительный фестиваль WOOF, где можно будет забрать животных домой, рассказали организаторы «Ленте.ру».

На фестивале будут представлены более 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью семей. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.

Гостей фестиваля ждут также розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет, пункт сбора помощи для животных из приютов (корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства), творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.

Для того чтобы забрать животное, нужен будет паспорт: они передаются только по договору ответственного содержания.

Отмечается, что с 2016 года фонд «Ника» провел в Москве уже 13 фестивалей, а также масштабные мероприятия в других городах, благодаря которым более 2800 животных нашли дом. Только в Москве благодаря 13 прошедшим фестивалям семью обрели 1628 питомца. «Фестиваль WOOF — это мостик между приютом и домом. И сегодня, глядя на то, как меняется отношение людей к приютским животным, мы чувствуем огромную поддержку и желание продолжать начатое», — подчеркивает президент фонда «Ника» Вера Митина.

Фестиваль пройдет в помещении «Бойлерная» и будет работать оба дня с 11:00 до 19:00.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok