На Украине рассказали о наступлении ВС России под Красноармейском

ВС России продвинулись у Гришино и Новоалександровки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Гришино и Новоалександровки. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России под Красноармейском (украинское название — Покровск) сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Армия РФ продвинулась около Гришино и Новоалександровки северо-западнее Покровска», — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров описал военную систему страны словами «культура страха и лжи». По его словам, еще три месяца назад у украинских военных отсутствовали цели и ответственность.

Украинские журналисты опубликовали фотографии изможденных солдат ВСУ, которые оказались вынуждены голодать из-за проблем с обеспечением. Минобороны Украины заявляло, что взяло ситуацию под контроль.