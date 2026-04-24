Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Гришино и Новоалександровки. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России под Красноармейском (украинское название — Покровск) сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.
«Армия РФ продвинулась около Гришино и Новоалександровки северо-западнее Покровска», — говорится в публикации.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров описал военную систему страны словами «культура страха и лжи». По его словам, еще три месяца назад у украинских военных отсутствовали цели и ответственность.
Украинские журналисты опубликовали фотографии изможденных солдат ВСУ, которые оказались вынуждены голодать из-за проблем с обеспечением. Минобороны Украины заявляло, что взяло ситуацию под контроль.