Набиуллина прокомментировала возвращение Минфина на валютный рынок

Набиуллина: Возобновление операций по бюджетному правилу стабилизирует рынок

Досрочное возобновление операций по бюджетному правилу, о котором 23 апреля объявил Минфин, окажет стабилизирующее воздействие на валютный рынок. Об этом глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Комментируя механизм воздействия анонсированных изменений, она подчеркнула, что влияние дополнительной экспортной выручки от подорожавшего сырья в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила.

Минфин, который в конце марта приостановил до 1 июля операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, возобновит их, вернувшись на рынок, уже в мае.

В ведомстве отметили, что решение принято «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему», а объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении их размера в следующем месяце. С учетом высоких цен на нефть все это, как ожидается, может привести к некоторому ослаблению курса рубля.

