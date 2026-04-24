15:23, 24 апреля 2026

Назван тип атаковавших город в кавказском регионе России тяжелых дронов ВСУ

Shot: Каспийск атаковали дроны ВСУ типа «Лютый»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Каспийск Республики Дагестан атаковали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый». Тип беспилотников, сбитых над городом в кавказском регионе России, назвал Shot в Telegram.

По информации издания, всего над Каспийском сбиты три дрона, один из которого упали во дворе многоэтажки.

В сети также появились кадры с уничтожением беспилотника. На них видно мощный взрыв в небе над городом, сопровождающийся громким звуком.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил информацию об атаке на регион. По его словам, удар был предотвращен. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Он заверил, что для безопасности граждан и объектов делается все необходимое.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами всего 10 беспилотников ВСУ. Дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму.

