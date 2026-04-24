Россия
15:19, 24 апреля 2026Россия

Взрыв тяжелого дрона ВСУ над городом в кавказском регионе России сняли на видео

Shot опубликовал видео взрыва беспилотника над Каспийском
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Каспийск в Республике Дагестан, расположенный примерно в 1500 километрах от российско-украинской границы. Взрыв дрона над городом сняли на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно огненную вспышку в небе и слышно громкий звук. Далее запечатлены лежащие на асфальте обломки дрона, которые осматривают четверо мужчин.

По информации издания, всего уничтожены три беспилотника. Один из них рухнул во дворе многоэтажки.

О предотвращении атаки на Дагестан также сообщил глава региона Сергей Меликов. По его данным, жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков работают оперативные службы. Он заверил, что для безопасности граждан и объектов делается все необходимое.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 апреля над регионами сбили всего 10 беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны отработали по целям в Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Крыму.

