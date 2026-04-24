Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

Меликов: В Дагестане предотвратили атаку беспилотников ВСУ

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кавказский регион, заявив, что она была предотвращена. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram.

По данным представителя власти региона России, пострадавших и жертв нет.

Меликов уточнил, что на данный момент на месте работают оперативные службы и принимаются необходимые меры для ликвидации последствий. «Все необходимое для безопасности граждан и объектов делается», — заключил он.

Об атаке на Дагестан стало известно 24 апреля. Сообщалось, что город Каспийск атаковали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый». Взрыв украинского беспилотника сняли на видео.